Gefälschte Post-SMS über Paketlieferung: Innsbruckerin wurde Opfer von Betrugsmasche

Innsbruck – Eine Betrugs-SMS erreichte eine Innsbruckerin zum falschen Zeitpunkt: Bei der Lieferung ihres Pakets sei es zu Schwierigkeiten gekommen, hieß es in der Nachricht, die die 61-Jährige am Dienstag erhielt. Da die Frau in der vergangenen Woche ein Paket versendet hatte, nahm sie an, dass die Nachricht etwas mit der Sendung zu tun hatte und öffnete den in der SMS enthaltenen Link.