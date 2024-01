BioNTech-Mitgründer Christoph Huber: „Bedrohung wurde stilisiert, statt aufzuklären“

Der Arzt, Grundlagenforscher und BioNTech-Mitgründer Christoph Huber bewertet die überstandene Corona-Pandemie nüchtern. Weniger gelassen sieht er die grassierende Wissenschaftsskepsis in der Gesellschaft.

Christoph Huber: Die Geschichte von Pandemien zeigt immer das gleiche Bild. Am Anfang sterben furchtbar viele. Schließlich bildet sich eine Herdenimmunität durch Infektion oder Impfung, womit die Pandemie ihren Schrecken verliert. Das war immer so und wird immer so sein.