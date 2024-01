Drei Masernfälle im Bezirk Kufstein, Kontaktpersonen werden erhoben

Betroffen sind eine Person in Söll, eine Person in Kufstein und eine in Wörgl. Alle Abklärungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Ein Zusammenhang zwischen den drei Fällen ist nicht bekannt.

Kufstein – Das Land Tirol berichtet von drei Masernfällen im Bezirk Kufstein. Die Fälle stehen nach derzeitigen Informationen in keinem Zusammenhang. Betroffen sind eine Person in Söll, eine Person in Kufstein und eine in Wörgl. Es handelt sich beim dritten Fall um eine in einer Flüchtlingsunterkunft lebende Person.