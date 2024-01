Aufwühlender Kinofilm „Green Border“: Hetzjagd an der grünen Grenze

Innsbruck – An Polens Ostgrenze zu Belarus (Weißrussland) treffen zwei Welten aufeinander. Drüben das Regime des Diktators Lukaschenko, eines treuen Vasallen Moskaus. Und diesseits, in Polen, beginnt die Europäische Union, der vermeintlich sichere Hafen für politisch Verfolgte aus Krisen- und Kriegsgebieten.

Am streng bewachten Grenzstreifen beider Staaten stranden Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Afrika. Sie haben Schleppern Unsummen bezahlt und ihr Hab und Gut zurückgelassen, um hierher zu gelangen. Frauen und Kinder, traumatisiert von Gewalt und Flucht. Männer mit Spuren von Folterung am ganzen Körper. Ältere Menschen, plötzlich heimatlos in einer fremden Umgebung, in der sie sich kaum verständigen können.