U13-Team von medalp Handball Tirol glänzte bei großem Nachwuchsturnier

Ob im Handball, Judo oder Kunstbahnrodeln – der Tiroler Nachwuchs glänzte auch am Wochenende in verschiedenen Sportarten. Kurzmeldungen zum Tiroler Lokalsport auf einen Blick:

Handball: Am vergangenen Wochenende fand mit dem HLA Future Cup ein Highlight für den österreichischen Handball-Nachwuchs statt. 17 Vereine aus der HLA-Meisterliga und der HLA-Challenge entsandten ihre U13-Teams zum dreitätigen Turnier ins BSFZ Südstadt. Die Youngsters von medalp Handball Tirol sicherten sich dabei den Sieg im B-Bewerb. Das U13-Team von Sparkasse Schwaz Handball Tirol musste sich in der Gruppe trotz ansprechender Leistungen mit Platz vier begnügen.

Judo: Tirols Nachwuchs-Judokas kehrten mit vier Medaillen von den Österreichischen Meisterschaften in der Altersklasse U18 und 23 aus Bischofshofen zurück. In der U18 sicherte sich Mavie Rabl (JZ Innsbruck, bis 63 kg) ebenso die Goldmedaille wie Lorenz Horngacher (JZ Innsbruck, bis 90 kg). Rosalie Baumann (ATSV Jenbach, 70 kg) eroberte Silber. In der U23 sicherte sich Leonie Kraft (JZ Innsbruck bis 70 kg) die Bronzemedaille, indem sie sich ausgerechnet gegen ihre Schwester Pia durchsetzte. "Mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille kann man eigentlich sehr zufrieden sein", betonte Landestrainerin Anna-Katharina Told.