Wohnungsbrand in Innsbruck: 60-Jährige und 23-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital

Der Brand brach in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Andreas-Dipauli-Straße aus. Als Ursache wurde ein technischer Defekt ermittelt.

Innsbruck ‒ In einer Erdgeschoss-Wohnung in der Innsbrucker Andreas-Dipauli-Straße brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Gegen 23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr darüber informiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrparteienhauses bereits auf der Straße, zehn Personen mussten allerdings noch evakuiert werden.