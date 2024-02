Alle lieben Harrys Style: Nagellack und Handtasche gehören bei ihm dazu

Beim Gedanken an ihr Idol, erleben Fans von Harry Styles ein „Watermelon Sugar High“. Das liegt nicht nur an den gewagten Klamotten. A, Donnerstag wird der Sänger süße 30.

London – Harry Styles hat das gewisse Etwas. Das finden 40-Jährige genauso wie Teenager, die vor seinen Konzerten Schlange stehen und kreischend versuchen ein Handy-Foto von ihrem Lieblingsstar zu ergattern. Zum einen liegt das natürlich an seiner Musik. Mit der Single „Sign of the Times“ schuf der Brite eine der schönsten Balladen der jüngeren Popmusikgeschichte.