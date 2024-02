CEO der Schweizer Privatbank Julius Bär tritt wegen Benko-Krediten zurück

Wien, Zürich – Julius Bär wechselt im Zusammenhang mit faulen Krediten an die strauchelnde österreichische Immobiliengruppe Signa den Konzernchef aus. Philipp Rickenbacher trete mit sofortiger Wirkung zurück, bestätigte das Schweizer Institut am Donnerstag entsprechende Berichte vom Vortag. Bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden sei, übernehme sein Stellvertreter Nic Dreckmann das Steuer.

Die Bank nehme eine Wertberichtigung auf Kredite an eine nicht genannte Unternehmensgruppe im Volumen von 586 Mio. Franken (etwa 627 Mio. Euro) vor. Insidern zufolge handelt es sich dabei um Signa. Die Wertberichtigung führte bei dem Zürcher Geldhaus für 2023 zu einem Gewinnrückgang von 52 Prozent auf 454 Mio. Franken. Analysten hatten mit gut 800 Mio. Franken Gewinn gerechnet.

"Im Namen des gesamten Verwaltungsrats drücke ich mein tiefes Bedauern aus, dass die vollständige Wertberichtigung des größten Engagements in unserem Private-Debt-Geschäft unseren Konzerngewinn für 2023 signifikant beeinträchtigt hat", erklärte Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher. In Zukunft wolle sich die Bank auf die Kreditvergabe in traditionelleren Bereichen konzentrieren.