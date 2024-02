Angst um Gepäck: 50-Jähriger sprang auf fahrenden Zug

Bruck an der Mur – Ein Kärntner hatte am Mittwoch wegen einer Rauchpause am Bahnsteig in Bruck an der Mur den Wiedereinstieg versäumt und sich an einen anfahrenden Railjet geklammert. Der 50-Jährige aus dem Bezirk Villach hatte Angst um sein im Zug verbliebenes Gepäck gehabt, wie er bei der Polizei angab.