Kraftwerk Tauernbach-Gruben: Tunnelanschlag des Druckstollens ist erfolgt

Das neue Kraftwerk in Matrei i. O. macht Fortschritte. Laut Tiwag erhöht sich damit die Versorgungssicherheit für den Bezirk Lienz nachhaltig.

Matrei in Osttirol – Die Arbeiten am Kraftwerk Tauernbach-Gruben kommen gut voran: Kürzlich erfolgte der Anschlag des Druckstollens. Das gibt die Tiwag in einer Aussendung bekannt.