Großer Schaden nach Brand in Firmengebäude in Kufstein

Ein technischer Defekt dürfte den Brand in einem Gewerbebetrieb ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch groß.

Kufstein – Mehr als 30 Feuerwehrleute rückten am Donnerstag zu einem Brandeinsatz in Kufstein aus. In einem Gewerbebetrieb im Stadtteil Sparchen war um die Mittagszeit ein Feuer ausgebrochen.