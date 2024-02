Vom Ski-Ass zum Top-Manager: Jetzt anmelden für das Zeitzeugen-Gespräch mit Harti Weirather

Mit Harti Weirather, im Skisport und im Geschäftsleben ein echter Erfolgsgarant, feiern die Zeitzeugen am 8. Februar ihre Rückkehr.

Innsbruck – Er hat als Skisportler Gold geholt und vergoldete jetzt das Hahnenkammrennen. Er war ein Abfahrer, dessen Weg, egal ob im Sport oder im Geschäftsleben, eigentlich immer nach oben ging. Er heißt Hartmann und die Welt kennt ihn eigentlich nur als Harti. Er ist kein Lautsprecher, aber ein profunder Kenner und eloquenter Botschafter des alpinen Skisports. Harti Weirather ist ein Skistar, der seine Erfolge in der Karriere danach sogar noch übertroffen hat – und er ist der erste Gast in der Zeitzeugen-Reihe 2024.

In Kooperation mit ORF Tirol, Land Tirol und Tiroler Tageszeitung werden in den kommenden Monaten wieder Persönlichkeiten private Einblicke in ihr Leben geben. Das geschieht in den unterschiedlichsten Medienformen, aber auch live auf der Bühne im Innsbrucker Landhaus.

Harti Weirather wird dabei der erste Gast sein – und mit dem Platz 1 kennt sich der Weltmeister in der Abfahrt von 1982 auch bestens aus. Sechs Abfahrten gewann der gebürtige Reuttener in seiner Karriere. Darunter auch die auf der Streif. Als der Körper nicht mehr mitspielte, wagte Weirather den Sprung ins Geschäftsleben und erlebte auch dort mit seiner Sportmarketingagentur WWP (gemeinsam mit seiner Ehefrau, Ex-Skirennläuferin Hanni Wenzel) einen rasanten Aufstieg. Beim Zeitzeugen-Gespräch wird Weirather, so viel kann man wohl schon verraten, alte Schmankerln genauso erzählen wie über die aktuellen Herausforderungen im Sportmarketing.

Anmeldung erforderlich