„Weer matschgert“ am Wochenende mit großem Muller-Umzug

Weer – Sie sind wieder unterwegs. Die Krawitler, Hexen, Bären oder die Klötzler. Am Wochenende feiern die „Weerer Muller“ mit „Weer matschgert“ ihr 50-jähriges Bestehen zusammen mit der Musikkapelle. Diese gibt es schon 100 Jahre. Nach vier Jahren Pause findet am Samstag wieder ein Umzug statt. Hannes Unterlechner ist seit 18 Jahren Obmann der Brauchtumsgruppe „Mädchen für alles“. „Die Kostüme und Hüte machen alle selber“, sagt Unterlechner. Gerade das „Schellerschlagen“ habe eine lange Tradition in Weer, „es geht auf das 17. Jahrhundert zurück“.