Bub erhielt nach schwerem Forstunfall neue Schädeldecke aus dem 3D-Drucker

Salzburg – Ende 2023 ist in Bayern nahe der Grenze zu Salzburg ein zehnjähriger Bub bei einem Forstunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Metallstück hat einen Teil seiner Schädeldecke zertrümmert. Die behandelnden Ärzte am Uniklinikum Salzburg entschlossen sich, das fehlende Knochenstück mit dem 3D-Drucker nachzubauen. Das ist im Krankenhaus seit dem Vorjahr in Eigenregie möglich und nun erstmals bei einem Kind erfolgt. Fünf Wochen nach dem Unfall wird der Bub heute entlassen.

Am 28. Dezember helfen der zehnjährige Felix und sein jüngerer Bruder Simon ihrem Vater und Großvater bei Holzarbeiten am Ulrichshögl im bayerischen Ainring, als ein Stahlseil reißt. Dabei löst sich eine Seilklemme und wird gegen den Kopf des Buben geschleudert. Das Metallteil durchschlägt die Schädeldecke und bleibt stecken. Der Vater versucht, die Blutung zu stoppen, und setzt einen Notruf ab. Dann bringt er den Buben mit einem Quad mit Anhänger aus dem Wald auf eine Wiese, wo sie auf die Rettungskräfte warten. Felix – noch immer bei Bewusstsein – erhält vom Notarzt eine Narkose und wird mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.

Der Bub kommt in den Schockraum, ein CT zeigt, dass im Kopf ein Fremdkörper steckt: die etwa vier bis fünf Zentimeter große Seilklemme. Die Kalotte – das knöcherne Dach des Schädels – ist teilweise zertrümmert. In einer ersten, vierstündigen Operation entfernen zwei Kinderchirurgen und ein Neurochirurg den Metallteil und viele Knochensplitter aus dem Gehirn von Felix, legen eine Hirndrucksonde ein und verschließen den Schädel provisorisch. Dann kommt das Kind auf die Intensivstation.

"Die erste Zeit ist besonders heikel. Das Gehirn schwillt an, es könnte sich etwas entzünden, Nachblutungen und Störungen auftreten", sagt Roman Metzger, der Vorstand am Uniklinikum Salzburg für Kinder- und Jugendheilkunde. Die Eltern dürfen am Anfang ihren Sohn nicht einmal streicheln, weil jeder Impuls für das Gehirn vermieden werden soll. Lange bangen sie – Prognosen sind zunächst nicht möglich. "Nach der Operation erwarten wir eigentlich eine Reihe von heiklen Phasen. Auch das Risiko neurologischer Folgen ist da", erklärt Metzger. Doch nach einigen Tagen geht es Felix besser. "Nichts ist so eingetreten, wie man es hätte befürchten müssen, das war eine Glückskette."