Weitere Erkrankungen im Bezirk Kufstein und Schwaz: Zahl der Masernfälle steigt auf fünf

Kufstein, Schwaz – Nachdem am 31. Jänner von drei Masernfällen im Bezirk Kufstein berichtet wurde, informierte das Land Tirol Freitagmittag über zwei weitere Erkrankungsfälle im Bezirk Kufstein sowie im Bezirk Schwaz.

Damit steigt die Zahl der Masernfälle in Tirol auf insgesamt fünf an. Betroffen sind laut Mitteilung drei Erwachsene sowie zwei Kinder. Derzeit sind die Behörden dabei, potentielle weitere Kontaktpersonen zu ermitteln und kontaktieren. In den Bezirken selbst wurde vonseiten der Behörden außerdem veranlasst, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte über die Erkrankung aufklären.