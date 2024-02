Werbung für Kunden von Amazon Prime: VKI kritisiert Vorgehensweise

Wien – Amazons Dienst Prime Video stellt seine Kundschaft ab 5. Februar vor die Wahl: Entweder sie sehen künftig beim Streamen Werbung oder sie streamen für knapp drei Euro mehr pro Monat weiterhin werbefrei. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kündigte an, mit einer Klage dagegen vorgehen zu wollen. Auch der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) überlegt rechtliche Schritte, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage.

Der VKI prüfe die Vorgangsweise Amazons bereits „und wird nach Möglichkeit rechtliche Schritte einleiten“, erklärte Joachim Kogelmann, Jurist in der Abteilung Klagen, in einer schriftlichen Stellungnahme. „Aus aktueller verbraucherschutzrechtlicher Sicht und auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes ist diese Vorgangsweise des Onlinehändlers aus mehreren Gründen zu kritisieren“, heißt es darin.

Der VZBV moniert, dass der Anbieter die Zustimmung seiner Nutzerinnen und Nutzer einholen müsse, da es sich nach Einschätzung des Verbands um eine wesentliche Vertragsänderung handle. In eine ähnliche Kerbe schlägt der VKI. „Aus verbraucherrechtlicher Sicht kann ein Unternehmen nicht so ohne Weiteres einfach in den Vertrag eingreifen und die bislang angebotene Leistung – wie in der aktuellen Vorgangsweise vorgenommen – derartig einschränken“, argumentierte Kogelmann.