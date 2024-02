Zwei Schwerverletzte bei Eiskletter-Unfällen im Pitztal und in Osttirol

Plangeross, Kartitsch – Zwei Männer sind am Freitag bei Kletterunfällen in Tirol schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Unfall gegen 12.05 Uhr in der Taschachschlucht in Plangeross im Pitztal. Bei dem Versuch, eine Expressschlinge einzuhängen, prallte ein 60-Jähriger gegen den Eisfall. Von dort wurde er in Richtung des Felsens geschleudert und stürzte ab. Kurz bevor er auf dem Boden aufprallte, griff das Sicherungsseil und sein 53-jähriger Seilpartner konnte den Sturz halten.