Das Wunderkind im Welttheater: Erste Biografie zu Hugo von Hofmannsthal

Innsbruck – Er hat Österreichs kulturelle Landschaft geprägt wie wenige: Mit Max Reinhardt und Richard Strauss hat Hugo von Hofmannsthal 1920 die Festspiele in Salzburg gegründet – um Europa nach den Verheerungen des Großen Krieges „geistige Freude“ zu schenken. Der „Jedermann“, alljährliches Herzstück des Festivals und gesellschaftliches Großereignis, stammt aus Hofmannsthals Feder, ebenso die Libretti zu den Strauss-Opern „Elektra“ (1908), „Rosenkavalier“ (1911) und „Frau ohne Schatten“ (1919). Er haderte im Chandos-Brief (1902) mit der Kraft der Sprache, schrieb formvollendete Lyrik, veröffentlichte schon mit 16 erste Gedichte, was ihm den Ruf als Wunderkind einbrachte – und träumte später in Berlin, Paris und anderswo vom neuen Welttheater.