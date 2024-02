Golf geht in die Verlängerung

Zell am See – Als Rahmen für die erste Kundenpräsentation des Golf-Updates ist das traditionsreiche Ice Race gut gewählt: Die Dichte an autobegeisterten Menschen ist denkbar groß, also durfte auch die Neuauflage des Über-Golfs R nicht fehlen – zumindest in Tarnbeklebung war auch er schon zu sehen, zu hören und sogar in Action auf der Kreisbahn zu bewundern.