Nach elf Tagen auf hoher See: Drei Schiffbrüchige von kaputtem Boot auf Pazifik gerettet

Die drei Männer waren eigentlich vom Küstenort Veracruz in Panama aufgebrochen, um mit ihrem Boot ein Fischerboot aufzutanken. Bei der Rückfahrt fiel aber ihr Motor aus, wie 30-jähriger Geretteter in einem Video sagte. Von da an sei das Boot vom Wind fortgetrieben worden. Sie hätten sich von Regenwasser und Kokosnüssen ernährt. Die Kokosnüsse seien an ihrem Boot vorbeigeschwommen, schilderte sein 27-jähriger Kollege: „Wir haben sie herausgefischt, geöffnet und gegessen.“