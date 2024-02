Nach Satzverlust aufgebäumt: TI-Damen stellten für historischen Erfolg alles klar

Innsbruck – TI-Schuh-Staudinger-volley schüttelte die jüngsten Enttäuschungen erfolgreich ab. Mit einem 3:1-Sieg gegen VBN NÖ Sokol/Post am Samstagabend in der Wiener Posthalle kehrten sie zu den Erfolgen der Herbstsaison zurück - und mehr als das. Gelingt auch kommenden Sonntag gegen Eisenerz ein Erfolg, darf man Historisches bejubeln, nämlich die Tabellenführung nach Abschluss des Grunddurchgangs.

Doch die TI-lerinnen besannen sich ihrer Stärke und fanden zu Gewohntem zurück. Wenn auch nicht ganz so meisterlich, wie vor Weihnachten. Mit einem 25:23, 25:19 und 25:21 ließen sie sich die drei so wichtigen Tabellenpunkte nicht mehr nehmen und stehen nun unangefochten an der Spitze. Falkner jubelte: "Klappt das am Sonntag, ist das etwas für die Vereinsgeschichte, so gut waren wir noch nie zuvor."