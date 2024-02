Ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt: Mils führt in Finalserie gegen Wattens

Mils feierte am Freitag im ersten Finalspiel der Tiroler Eishockey-Liga einen 6:5-Heimsieg gegen Wattens. Schramm und Kuchinka glänzten mit jeweils fünf Torbeteiligungen. Am Dienstag treffen die beiden Teams schon wieder aufeinander.

Mils - Für die Fans war es ein echtes Highlight. "Als Trainer braucht man das nicht unbedingt", lächelte Mils-Trainer Fabian Hechenberger und durfte sich dennoch mit einem guten Gefühl an das erste Finale (best of five) in der Tiroler Eishockey-Liga zurückerinnern.

Die Milser hatten am Freitag vor knapp 500 Derby-Fans einen nervenaufreibenden 6:5-Heimsieg gegen Wattens gefeiert und waren in der Serie damit 1:0 in Führung gegangen. Das Spiel beziehungsweise die Achterbahnfahrt stand bis zuletzt auf der Kippe. Denn die Gäste aus Wattens führten mit 1:0, 4:3 und 5:4 - und gingen dennoch als Verlierer vom Platz.

Clemens Kuchinka (56.) und Manuel Holaus (58.) ließen die Milser in den Schlussminuten doch noch jubeln. Der heimliche Matchwinner traf aber gar nicht: Fabio Schramm steuerte fünf (!) Assists bei. Auch Doppeltorschütze Kuchinka verbuchte fünf Torbeteiligungen.

"Unser Kampfgeist war der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben trotz Rückständen nie aufgegeben", lobte Mils-Trainer Fabian Hechenberger seine Truppe für eine moralisch starke Vorstellung. Für den Kopf sei es "ganz wichtig" gewesen, mit einer Führung in die Finalserie zu starten.

Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) steigt das zweite Finalspiel in Wattens. "Man hat schon am Freitag die Play-off-Stimmung gespürt. Für mich ist das eine komplett offene Serie. Ich gehe davon aus, dass jedes Spiel brutal eng wird", zeigte Hechenberger vor Wattens großen Respekt und bereitet sein Team auf eine weitere schwierige Aufgabe vor. (dale)