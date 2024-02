Drei Silbermedaillen für Österreich bei Naturbahnrodel-EM

Ratschings - Riccarda Ruetz und Michael Scheikl haben am Sonntag bei der EM der Naturbahn-Rodler im Jaufental in Südtirol gleich drei Silbermedaillen für Österreich geholt. Ruetz musste sich im Einsitzer der Frauen nur der Lokalmatadorin Evelin Lanthaler geschlagen geben. Bei den Männern ging der Sieg ebenfalls an Italien, Patrick Pigneter siegte vor Scheikl. Im abschließenden Teambewerb rodelten Ruetz und Scheikl ebenfalls zu Silber.