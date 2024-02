21-jähriger Alkolenker stürzte in Kirchberg in Bach

Um kurz nach 6 Uhr kam am Sonntag in Kirchberg ein 21-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Er landete in einem Bach. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest schlug positiv aus.

Der Lenker wurde durch den Vorfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus in St. Johann in Tirol gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. (TT.com)