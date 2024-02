Nach Signa-Pleite: Galeria Karstadt Kaufhof trennt sich von Managern

Der insolvente Galeria Karstadt Kaufhof hat die Mietzahlungen an den Mutterkonzern Signa eingestellt. Der Konzern will jetzt regionaler denken.

Die Kaufhäuser sollten künftig regionaler arbeiten. Bisher seien Entscheidungen in der Zentrale in Essen gefällt worden. „Wenn der Leiter unserer Filiale am Münchener Marienplatz mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz eine Glühbirne austauschen wollte, musste er in der Zentrale einen Antrag stellen. Das haben wir abgestellt“, sagte van den Bossche.