Arbeiten ein letztes Mal zusammen: Brad Pitt bekommt Rolle in Tarantino-Film

Für den Regisseur wäre es die dritte Kooperation mit Brad Pitt. Zuvor stand der Schauspieler schon in den beiden Tarantino-Filmen „Inglourious Basterds“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ vor der Kamera. Letzterer brachte Pitt einen Oscar in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ ein – sein bisher einziger Schauspiel-Oscar. „The Movie Critic“ soll 2025 in die Kinos kommen. (TT.com)