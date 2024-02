Sieben bestätigte Masernfälle im Unterland, weitere hochgradige Verdachtsfälle

Kufstein – Im Laufe der letzten Woche wurden in Tirol mehrere Masernfälle bekannt. Wie das Land Tirol am Montagabend bekanntgab, sind nun zwei weitere bestätigte Fälle in den Bezirken Kufstein und Schwaz registriert worden. Insgesamt wurden nach derzeitigem Kenntnisstand sieben Masernfälle – darunter vier Erwachsene und drei Kinder – in Tirol bestätigt.