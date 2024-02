Erneut schwere Skiunfälle in Tirol, Zweijährige brach sich bei Rodelunfall in Berwang Bein

Durch den aktuell hohen Andrang auf die Skigebiete steigt die Gefahr der Unfälle rasant an. Am Montagabend wurden erneut zahlreiche Verletzte vermeldet.

Kühtai, Tux, Berwang, St. Jakob in Haus – Auch am Montag setzte sich die Serie mit schweren Skiunfällen in Tirol weiter fort. Im Kühtai kam es gegen 11.45 Uhr an einer Pistenkreuzung zu einer Kollision zwischen einem 14-jährigen Bub und einem 64-jährigem Mann. Die beiden wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt. Einer der Beteiligten wurde per Hubschrauber, der andere per Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.