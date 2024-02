Nicht nur Signa ist betroffen: Jede achte Firma säumig bei Bilanzen

Darüber hinaus fehle es vielen Jahresabschlüssen an entsprechender Qualität. So nehmen etwa einzelne Bilanzpositionen einen Wert an, der faktisch nicht möglich ist (z. B. negativer Kassabestand), Aktiva und Passiva sind nicht ident oder ‚Gewinn und Verlust‘- und Bilanzpositionen ergeben nicht den ausgewiesenen Endwert. Zudem komme es vor, dass Unternehmen über Jahre hinweg dieselben Bilanzwerte einreichen, was de facto unmöglich ist.