Jugendliche beschädigten Auto auf Mitarbeiter-Parkplatz eines Lokals in Fügen

Zwei Burschen zerkratzten am Samstag ein Auto seitlich und schlugen mit voller Wucht gegen ein Fenster. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Fügen – Zu einer schweren Sachbeschädigung kam es bereits am Samstag in Fügen, wie die Polizei jetzt bekannt gab. Drei Jugendliche – vermutlich zwei Burschen und ein Mädchen – begaben sich gegen 23.19 Uhr auf den allgemein zugänglichen Mitarbeiterparkplatz des Lokals „Inselbar". Die Burschen zerkratzten dort mit einem spitzen Gegenstand ein Auto auf der Seite und schlugen mit voller Wucht gegen das Beifahrerfenster. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.