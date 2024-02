Brutale Schlägerei in St. Anton: Unbekannter biss 29-Jährigem die Nasenspitze ab

St. Anton – Nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Schlägerei in St. Anton am Arlberg ermittelt die Polizei. Angefangen hat die Auseinandersetzung wohl noch vor 20 Uhr in einem Lokal. Die Mitglieder zweier Urlaubergruppen gingen aufeinander los. Die Ursache ist unbekannt. Ein Mann wurde dabei verletzt. Er und zwei seiner Freunde verließen gegen 20.10 Uhr das Lokal. Auch die Mitglieder der rivalisierenden Gruppe begaben sich ins Freie, um auf der Gemeindestraße in Richtung Osten zu gehen.