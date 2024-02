Internetbetrüger lockten in Innsbruck und Ried zwei Opfern Tausende Euro heraus

Immer häufiger werden Personen in Tirol Opfer von Internetkriminalität. In gleich zwei Fällen waren Täter mit ihrer Methode erfolgreich und erbeuteten insgesamt mehr als 10.000 Euro.

Am 30. Jänner gegen 12.30 Uhr erhielt der 22-Jährige in Innsbruck lebende Belgier einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer belgischen Firma, die für Bankomatkartenverluste eine Hilfe- und Sperrhotline anbietet. Der Betrüger teilte dem Opfer mit, dass auf seinem Bankkonto eine unübliche Überweisung stattgefunden habe und der Verdacht bestehe, dass sein Konto gehackt worden sei.

Der Belgier überprüfte die Transaktion auf seinem Bankkonto und stellte fest, dass in der Tat eine Überweisung im vierstelligen Bereich stattfand, die er selbst nicht getätigt hatte. Der unbekannte Anrufer verleitete den Mann daraufhin dazu, sich eine App herunterzuladen, durch die der Betrüger Zugriff auf das Handy des Opfers bekam. In weiterer Folge wies der Unbekannte den 22-Jährigen über das Telefon an, zwei weitere Überweisungen von mehr als 1000 Euro durchzuführen, um die erste Überweisung rückgängig zu machen. Als sich der Mann an seine Bank wendete, konnte die erste Überweisung gestoppt werden, die beiden vom Opfer danach durchgeführten Überweisungen aber nicht mehr. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.