Die alte Seespitzbrücke am Plansee ist Geschichte

Breitenwang – Wer eine emotionale Bindung zur Seespitzbrücke an der Engstelle Plansee und Kleiner Plansee hat, muss sich für einen letzten Blick beeilen. Heute Mittwoch wird das Bauwerk von der Bild-, besser der Seefläche verschwinden. Die Holzbrücke hat ausgedient und wird durch eine neue ersetzt. Was wie eine schnelle Angelegenheit klingt, benötigte einen monatelangen Vorlauf. Denn das Seeprojekt gab auf Wunsch des Landes Tirol zugleich den Anstoß, einen Radweg von Breitenwang aus zum Plansee zu bauen und damit den Talkessel Reutte für Biker anzuschließen. Der bisherige Weg über den Roßrücken stellte eine Dauergefährdung für Zweiradler dar. Schon in zwei Jahren könnte rund 20 bis 50 Meter oberhalb der Straße mit Rädern zum See gefahren werden.