Wattener Pinguine stehen mit Rücken zur Wand, Huber glänzte mit vier U20-Medaillen

Eishockey: Mils gewann am Dienstag beim 3:2-Sieg in Wattens auch das zweite Finalspiel der Tiroler Eishockey Liga. Die Truppe von Fabian Hechenberger führt in der Finalserie (best of five) mit 2:0 und könnte am Freitag (19.30 Uhr) vor heimischer Kulisse den Titel fixieren. "Es ist wie eine gute Suppe ohne Würze. Wir brauchen nicht viel, aber es fehlt noch etwas in unserem Spiel. Fertig ist, wenn fertig ist", hofft Wattens-Coach Martin Bouz noch auf die Wende: "Es wird natürlich hart, aber es ist alles möglich." Wie bereits beim 6:5-Sieg am Freitag trat der Milser Clemens Kuchinka als Doppeltorschütze in Erscheinung.