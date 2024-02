Ein buntes Programm: Schulpsychologin rät zu „Digital Detox“ in den Ferien

Sportliche Aktivitäten: Viele Tiroler Schüler werden die freien Tage nützen, um Ski fahren zu gehen – wie hier Schüler der MS Seefeld auf der Rosshütte. Wer nicht auf die Piste will, könnte sich für einen Tag am Eislaufplatz entscheiden. Vor allem in Innsbruck sind die meisten Anlagen geöffnet. Oder man setzt sich auf die Rodel.

© Liebl Daniel