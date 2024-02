Neue Räume für Innere Medizin in Zams gehen in Betrieb

Im April vergangenen Jahres haben die Arbeiten im Haus 1 begonnen – dort, wo sich zuvor die chirurgischen Stationen befanden. Diese sind 2021 in den Neubau gezogen. Die Generalsanierung wurde in wenigen Monaten abgeschlossen.

Zams – Wenn am Samstag die Innere Medizin 1 und 2 die neuen Stationsbereiche in Betrieb nehmen, ist auch der letzte Abschnitt des Großprojekts „Neubau Haus 3“ am Krankenhaus Zams abgeschlossen. „Wir sind froh, dass dieses für alle herausfordernde Vorhaben vom Neubau bis jetzt zur Sanierung der bestehenden Substanz so erfolgreich verlaufen ist“, sagt Bernhard Guggenbichler, der Geschäftsführer des Krankenhauses. Insgesamt hatte das Projekt ein Volumen von 108,9 Mio. Euro.