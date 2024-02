81-jährige Fußgängerin in Kitzbühel von Auto erfasst und verletzt

Kitzbühel – Am Donnerstagvormittag gegen 9.35 Uhr kam es in der Nähe eines öffentlichen Parkplatzes in Kitzbühel zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, lenkte zu dieser Zeit eine 51-jährige Österreicherin ihren Wagen auf der Gemeindestraße und bog bei der Kreuzung auf Höhe eines öffentlichen Parkplatzes nach links ein.