CO2-freie Auslieferung: Post stellt in Innsbruck nun emissionsfrei zu

Innsbruck – Vor einem Jahr hat die Post die CO2-freie Zustellung in Innsbruck angekündigt. Jetzt es so weit. 145 Fahrzeuge verschiedener Größe bringen Pakete, Briefe usw. emissionsfrei zu den Kunden. Für den Betrieb der E-Fahrzeuge werde ausschließlich Grünstrom verwendet, betonte Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik der Post AG.

„Pro Jahr werden wir nun in Innsbruck rund eine Million Kilometer rein elektrisch zurücklegen und so fast 100.000 Liter Diesel einsparen“, zeigte sich Umundum bei der gestrigen Präsentation der E-Fahrzeuge zufrieden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Eine kleine Ausnahme gebe es allerdings. Für die Zustellung in Hötting würden zwei Allradfahrzeuge benötigt. Da es hier noch keine E-Lösung gebe, kommen zwei Zustellfahrzeuge zum Einsatz, die mit so genanntem Hydrotreated Vegetable Oil betrieben werden. Dabei handle es sich um einen erneuerbaren Treibstoff aus Abfällen, Fetten und pflanzlichen Reststoffen.