Dokumenten-Affäre hat für Biden kein juristisches Nachspiel

Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in Privaträumen von US-Präsident Joe Biden hat kein juristisches Nachspiel für den Demokraten. "Wir kommen zu dem Schluss, dass in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist", heißt es in dem Bericht von Sonderermittler Robert Hur. Biden wird darin allerdings mit wenig schmeichelhaften Anmerkungen zu seinem Gedächtnis bedacht - was das Weiße Haus als "fehlerhaft und unangemessen" zurückwies.

Ende 2022 waren Verschlusssachen aus Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt worden, unter anderem in privaten Büroräumen in der Hauptstadt Washington sowie im Haus Bidens in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Es werde keine Anklage gegen Biden erhoben, aber dieser habe absichtlich als Privatmann Verschlusssachen aufbewahrt, heißt es in dem Bericht, der am Donnerstag in Washington veröffentlicht wurde.

Allerdings merkt Hur an, Biden wirke wie ein "wohlmeinender, älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis". Oder auch dass sich während den Ermittlungen ergeben habe, dass Biden sich nicht an die Daten seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama (2009 bis 2017) und des Todes seines an Krebs verstorbenen Sohns Beau Biden im Jahr 2015 erinnern könne.

Der Sonderermittler hebt jedoch auch erhebliche Unterschiede zwischen der Dokumentenaffäre um Biden und jener um seinen republikanischen Vorgänger Donald Trump hervor. Während Biden Geheimdokumente freiwillig dem Nationalarchiv übergeben und während der Ermittlungen kooperiert habe, habe Trump sich "über viele Monate" geweigert, die Dokumente zurückzugeben. Zudem habe Trump laut der gegen ihn erhobenen Anklage "Dritte damit beauftragt, Dokumente zu vernichten und dann darüber zu lügen". Trump muss sich wegen der Dokumentenaffäre voraussichtlich ab Mai vor Gericht verantworten.

Das Weiße Haus begrüßte die Entscheidung des Sonderermittlers, Biden nicht anzuklagen. Es kritisierte aber "fehlerhafte und unangemessene Äußerungen" im Bericht des Sonderermittlers. In einem Brief an Hur schrieben die Anwälte Richard Sauber und Bob Bauer, in dem Bericht werde eine "sehr voreingenommene Sprache verwendet", um ein "alltägliches Phänomen unter Zeugen zu beschreiben: dass diese sich nicht an Ereignisse erinnern können, die mehrere Jahre zurückliegen". Solche Anmerkungen seien "fehl am Platz in einem Bericht des Justizministeriums".

Biden selbst äußerte sich "erfreut" über die Entscheidung zur Dokumentenaffäre, die er so erwartet habe. Die Angelegenheit sei damit "abschlossen", erklärte der Präsident. Er habe sich während seiner Zeit als Politiker "stets für den Schutz der Sicherheit Amerikas" eingesetzt, fügte Biden hinzu. "Ich nehme diese Themen ernst und niemand hat jemals daran gezweifelt."

Für die Republikaner war die Begründung Hurs Anlass zur Feststellung, dass Biden "untauglich" für das Weiße Haus sei. "Ein Mann, der nicht in der Lage ist, für den falschen Umgang mit Verschlusssachen zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist sicherlich für das Oval Office ungeeignet", befand die republikanische Führungsspitze im Repräsentantenhaus - auch unter Kritik daran, dass das Justizsystem mit zweierlei Maß messe.

Biden hatte in den vergangenen Tagen mit mehreren Versprechern bei öffentlichen Auftritten Aufsehen erregt. Am Mittwochabend sprach er bei einer Veranstaltung zum Einsammeln von Wahlkampfspenden in New York von einer Unterhaltung, die er beim G7-Gipfel 2021 mit Helmut Kohl geführt habe - der langjährige Bundeskanzler war jedoch schon 2017 verstorben. Stattdessen war Deutschland durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertreten.

Schon vergangene Woche hatte Biden in einer Rede in Las Vegas den G7-Gipfel von 2021 erwähnt. Dabei verwechselte er Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mit dessen vor fast 30 Jahren gestorbenem Vorgänger François Mitterrand, und bezeichnete diesen zudem zunächst als Staatschef Deutschlands.