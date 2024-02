Faschingswahnsinn, Gasa Valgas Rückkehr und viele Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Auch nach dem Unsinnigen Donnerstag hat der Fasching Tirol weiter fest im Griff. Das zeigt sich auch bei den vielen narrischen Events, die in ganz Tirol stattfinden. Daneben steht das Wochenende ganz im Zeichen der Musik, denn einige Konzerte – von Rock, Elektro bis hin zu Soul – warten darauf besucht zu werden. Und das Innsbruck Winter Dance Festival steht auch in den Startlöchern. Für jeden Geschmack also etwas dabei.

📅 FREITAG (9. Februar)

Faschingsrad'l in Niederau

Am Freitag werden alle Faschingsbegeisterten zum zweiten Faschingsrad'l in der Niederau eingeladen. Der Startschuss für das Event fällt um 15 Uhr beim Dorfabendplatz. Wer alle Stationen besucht, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Auch bei den Kids ist für Unterhaltung gesorgt: Ebenfalls ab 15 Uhr starten die Kinderdisco mit Musik, Kinderschminken und einige weitere Überraschungen. Für jedes kostümierte Kind gibt es einen gratis Faschingskrapfen. Die musikalische Unterhaltung kommt generell nicht zu kurz: Diverse Musikgruppen ziehen von Lokal zu Lokal und sorgen für Partystimmung. Mehr zum Ablauf HIER.

Marco Pogo in Wörgl

Turbobier-Frontmann und Bierparteichef Marco Pogo kommt am Freitag nach Wörgl. Mit einer Sammlung von Geschichten, die sich mit den Niederungen der Politik, seiner Musikkarriere und seiner Tätigkeit als Arzt beschäftigt. Beginn von „Gschichtldrucker“ ist um 20 Uhr. Karten und Infos HIER.

Weniger die Musik, als viel mehr das Erzählen steht am Freitag bei Marco Pogo in Wörgl im Zentrum, wenn der Musiker, Arzt und Politiker mit „Gschichtldrucker“ seine Erlebnisse auf die Bühne bringt. © TOBIAS STEINMAURER

Aldranser Mullerschaug'n

Am Freitag lädt die Brauchtumsgruppe Aldrans wieder zum „Aldranser Mullerschaug'n“ im Gemeindesaal Aldrans. Die Brauchtumsgruppe Aldrans wurde im Jahr 1977 gegründet. Aktuell sind rund 80 aktive Mitglieder Teil der Muller – davon etwa 20 Junghuttler. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr dazu HIER.

Tiroler Musikantenball in Innsbruck

Am Freitag laden der Blasmusikverband Tirol & der Tiroler Volksmusikverein zum großen Tiroler Musikantenball ins Haus der Musik Innsbruck ein. Eröffnet wird der Tiroler Musikantenball in diesem Jahr durch den Einmarsch der Stadtmusikkapelle Innsbruck Arzl. Dann wird der Große Saal wieder zur Bühne, wo rund um „Die Inntaler“ noch weitere Gruppen aufspielen und im Kleinen Saal sowie in den Foyers erklingt Stubenmusig. Um 20 Uhr wird der Abend offiziell im Großen Saal eröffnet. Es erklingen flotte Landler, Boarische, Polkas & Walzer. Mehr zum Ball HIER.

Auf'tanzt wird am Tiroler Musikantenball. © Tiroler Volksmusikverein

Narrischer Abend der Musikkapelle Silz

Am Freitag geht es im Jugendheim in Silz rund. Denn die Musikkapelle lädt zum heurigen narrischen Abend. Einlagen vom Jugendblasorchester, der Silzer Böhmischen und einem DJ sind geplant. Beginn ist um 19.45 Uhr.

„Electric Callboy“ in Innsbruck

Die deutsche Metal Band „Electric Callboy“ beehrt am Freitag Innsbruck. Aufgrund des unglaublichen Erfolgs der Tekkno Word Tour kommt die Band für sechs weitere Termine nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Einer dieser sechs findet in der Olympiaworld ab 20 Uhr statt. Mehr dazu HIER.

„Sandman´s Calling“ in Kufstein

Musikalisch stehen Sandman’s Calling für die Weiten der Wüsten und deren Musik. Shanir Ezra Blumenkranz, Mathias Künzli und Gregor Frei verbindet eine langjährige Freundschaft und die Idee, dass Musik gemeinsam passiert und keinem Genre entsprechen muss. So entstanden 2019 Kompositionen und Aufnahmen, die von Tom Waits genauso wie von Masada oder Tamikrest beeinflusst sind. Beginn in der Kulturfabrik in Kufstein ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

„Saltbrennt“ in Schwaz

Das selbsternannte Alpingroove-Quartett weiß schon länger mit viel (Spiel-)witz und neuen (Video-)Veröffentlichungen zu überzeugen. Mit erfrischendem Mundart-Blues – der mal ins Jazzige, mal ins Rockige geht – und viel Spaß auf der Bühne reißen Christoph Kuntner, Christian Deimbacher, Fabian Möltner und Jakob Köhle das Publikum mit Leichtigkeit mit. Am Samstag steht „Saltbrennt“ in Schwaz auf der Bühne. Beginn im Kulturverein Eremitage bei freiem Eintritt ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (9. bis 11. Februar)

Innsbruck Winter Dance Festival

Limonada, die Dance Company von Choreograph Enrique Gasa Valga, sorgt ab dem Wochenende mit dem Winter Dance Festival für kubanische Lebensfreude in der Landeshauptstadt. Mit der Produktion „Lágrimas Negras“ bringt Gasa Valga die Geschichte der legendären MusikerInnenfamilie Valdes auf die Bühne. Alles dazu HIER.

Das Winter Dance Festival startet am Freitag und dauert bis zum 18. Februar an. © Hafzoo

📅 SAMSTAG (10. Februar)

„Felix Kramer“ in Hall

Lieder über Neid, Erfolgsdruck und die Leiden des Kapitalismus: In seinem dritten Album „Oh wie schön das Leben is“ behandelt der Singer-Songwriter das Leben in all seinen Farben. Das Ergebnis: Eine Liebeserklärung an das Leben, die Menschen und alles dazwischen. Mit seinen Liedern im Gepäck kommt der Wiener Felix Kramer am Samstag ins Stromboli in Hall. Beginn ist um 20.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Super Rock in Schwaz

Super Rock ist eine Band mit Wurzeln im Tiroler Unterland, die im Rock- und Bluesgenre beheimatet ist. Ihre Texte sind eine Mischung aus Tiroler Dialekt und Englisch. Am Feitag kommt die Dreierkombi nach Schwaz ins Museum. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Faschingsumzug in Erpfendorf

Jung und Alt feiern am Samstag in Erpfendorf wieder gemeinsam den Fasching. Um 14 Uhr startet das närrische Treiben beim Schulhaus mit einem farbenfrohen Faschingsumzug. Neben der Volksschule und dem Kindergarten laden auch die Bundesmusikkapelle und die Feuerwehr Erpfendorf zum Mitfeiern herzlich ein. Gemeinsam geht es durch das Dorf und danach gibt es im Feuerwehrhaus eine stimmungsvolle Faschingsparty mit Spiel, Spaß und Animation.

Halli-Galli-Heiterkeit: Der Faschingsumzug in Erpfendorf steht an. © BMK Erpfendorf

Benefiz-Kasperltheater in St. Gertraudi

Holari, Holaro, der Kasperl ist scho wieder do und begleitet von Seppel und weiteren Figuren kann es dann schon einmal turbulent werden. Das Kasperltheater HoLaRo aus Wattens gibt am Samstag um 15.30 Uhr eine Benefizvorstellung. Schon ab 14 Uhr können alle Kinder und Erwachsenen beim Gaudirennen mitmachen, maskierte Kinder bekommen gratis einen Krapfen und eine Limo. Unterhaltung ist garantiert.

Faschingsball in Wiesing

Auch in Wiesing wird am Samstag eine Faschingsparty gefeiert. Im Gemeindesaal geht die wilde Sause um 20 Uhr los. Musik kommt von den Gletscherpiraten.

30-Jahr-Jubiläum Kauner Kochlarauma

Samstag wird in Kauns das 30-jährige Bestandsjubiläum der Kauner Kochlarauma gefeiert. Mit einem bunten Nachmittagsprogramm ab 14 Uhr am Dorfplatz in Kauns zeigen die Kinder des Kindergartens Kauns, der Volksschule Kauns, die Musikkapelle Kauns, der Faschingsabordnungen aus Ried und Prutz sowie die Jubiläumszusammenstellung der letzten zehn Kauner Labara´s lustige und unterhaltsame Begebenheiten auf. Für Speis und Trank sorgen die Schafbauern, die Schützenkompanie und die Kochlaraumer Kauns. Mehr dazu HIER.

Gairer Fasching mit Gaudirennen und Kasperltheater

Sankt Gertraudi ist mit seinen knapp 250 Einwohnern zwar klein, der Fasching wird aber groß gefeiert. Am Faschingssamstag beginnt um 13.30 Uhr mit dem Faschingsruf „Dachtei, Dachtei!“ und drei Kanonenschüssen der traditionelle „Gairer Fasching“. Beim Gaudirennen können Jung & Alt mitmachen, einen Riesenspaß haben und tolle Preise gewinnen. Anschließend spielt das Kasperltheater im Feuerwehrhaus aus Wattens eine Geschichte. Infos zum Programm HIER.

Kinderfasching und Maskenball in Matrei in Osttirol

Gleich doppelt narrisch wird es am Samstag in Matrei. Die Sportunion lädt am Nachmittag zum Kinderfasching und abends zum traditionellen Union Maskenball in das Matreier Tauerncenter. Ab 20 Uhr tummeln sich zahlreiche, fantasievoll und aufwendig gestaltete Maskengruppen aus ganz Osttirol beim Faschingsball. Musikalisch sorgen die Matreier Band „The Anvils“ sowie der „Roadhouse Music Club“ für Stimmung. Zudem steht eine Maskenprämierung an.

Kinderfasching im O-Dorf

Die Kinderfreunde Tirol veranstalten am Samstag den jährlichen Kinderfasching. Von 14.30 bis 17 Uhr findet im Mehrzwecksaal Centrum im O-Dorf das narrische Treiben statt. Gratis Krapfen und Saft für alle Kindern ist garantiert. Mehr dazu HIER.

Sonnseitner Faschingsumzug in Thurn

Am Samstag ab 15 Uhr findet in Thurn der alljährliche Faschingsumzug statt. Die Strecke führt vom Wahlerhof in Oberdorf bis zum Gemeindezentrum. Dort steigt dann die Faschingsparty mit DJ Cascade.

Theater „Ein spanisches Dorf“ in Kufstein

Das Stadttheater Kufstein beginnt die neue Saison mit einer Uraufführung. Nach dem erfolgreichen Regie-Debut El Dante bringt die in Kufstein lebende chilenische Sängerin, Regisseurin und Schauspielerin Mili Poblete nun bereits ihr zweites Theaterstück aus eigener Feder auf die Bühne. Ein spanisches Dorf verspricht musikalische Glanzlichter, poesiedurchwirkte Sprache und eine Geschichte, die sich nicht davor scheut, die tiefsten Abgründe und redlichsten Hoffnungen des menschlichen Daseins auszuloten. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Sonntag um 18 Uhr sowie in den kommenden Wochen statt. Mehr dazu und alle Termine HIER.

Faschingsparty der Musikkapelle Pettnau

Faschingsnarren aufgepasst! Am Faschingssamstag veranstaltet die Musikkapelle Pettnau im dortigen Kultursaal eine Faschingsparty. Musikalisch sorgt der Romantik Express für ausgelassene Stimmung. Auf die größte Gruppe wartet außerdem ein toller Gewinn. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Stubaier Faschingsball

Kino und Film. Das ist das Motto des Stubaier Faschingsballs, der am Samstag über die Bühne geht. Von Marilyn bis Darth Vader, von Disney bis Marvel, egal ob Blockbuster oder Filmklassiker – der FC Stubai freut sich auf alle Superstars, Sternchen und Filmlegenden am roten Teppich. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Faschingsball in Natters

Reif für die Insel ist nicht nur ein Song von Peter Cornelius, sondern auch das Motto des Faschingsballs in Natters. Neben den diversen Beach-Bars sorgen die Tiroler Alpenkavaliere sowie die Natterer Huttler für Stimmung. Im Gemeindesaal Natters geht die wilden Feierlichkeiten um 20 Uhr los.

Alexander's Swing-Time Orchestra – at the Cotton Club in Innsbruck

Anlässlich des 125. Geburtstags des Jazzmusikers Duke Ellington bringt Alexander’s Swing-Time Orchestra die Musik auf die Bühne. Mit einer zehnköpfigen Besatzung werden die Hits der 20er und 30er Jahre im Treibhaus wieder zum Leben erweckt. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten gibt es HIER.

Wer Jazz möchte, kann am Samstagabend ins Treibhaus tingeln. © Kuttler

Faschingsaufführung „Das Märchenschloss“ in Innsbruck

Zweimal noch hält der Fasching Einzug auf die Leobühne. Die Witze, Sketche, Kurzgeschichten sind dieses Jahr unter dem Titel „Das Märchenschloss – all-inclusive. Nichts für schwache Nerven!“ verpackt. Regie und Buch stammen aus der Feder des Leobühnenmitglied Daniel Oberthaler. Die Narretei startet um 18 Uhr. Mehr dazu HIER.

Ball der Freiwilligen Feuerwehr Oberperfuss

Die Freiwillige Feurwehr Oberperfuss lädt recht herzlich zum heurigen Feuerwehrball im hiesigen Mehrzwecksaal ein. Beginn ist um 20.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Heavy Metal Abend in der p.m.k.

Gleich drei Acts aus dem breiten Feld des Schwermettalles treten am Samstag in Innsbruck auf. FreundInnen des Heavy Metals und seiner Spielarten können sich auf „Liquid Steel“, „My Dark Fate“ und „Larry and the Lobsters“ freuen. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr zu allen drei Bands HIER.

📅 SONNTAG (11. Februar)

Faschingsparty in Wörgl

Am neu gestalteten Stadtplatz steigt am Faschingsdienstag ab 12 Uhr die große Faschingsparty mit Kostüm- und Karaoke-Contest in Zusammenarbeit mit dem Team der Kulturzone Wörgl. BesucherInnen erhalten einen Stempelpass für die Tombola – für jeden Besuch in einem teilnehmenden Betrieb gibt es einen Stempel. Gestempelte Pässe werden zur letzten Station gebracht. Am Stadtplatz gibt's außerdem Gutscheine für Karaoke-Auftritte oder andere kreative Aufführungen, die in allen teilnehmenden Bars einlösbar sind. Mehr dazu HIER.

Kindermaskenball in Jenbach

Musik, Spiel, Spaß und Zauberei stehen am Sonntag in Jenbach auf dem Programm. Der Zauberer Markus Gimbel und Clown Leonardo laden zum lustigsten Ball des Jahres. Die jungen BesucherInnen erwartet ein toller Überraschungs-Act und fetzige Musik zum Mittanzen. Kinder und Junggebliebene allen Alters sind willkommen. Beginn ist um 14 Uhr. Mehr Informationen HIER.

Roppener Fasnacht

Am Sonntag gehen die Roppener wieder in die Fasnacht. Beginn ist um 12 Uhr beim „Angelus“. Neben den zahlreichen Verpflegungsständen entlang der Wegstrecke besteht auch die Möglichkeit sich im Kulturzentrum kulinarisch verwöhnen zu lassen. Mehr zum Ablauf des gesamten Programms HIER.

Am Sonntag findet wieder die Fasnacht in Roppen statt. © Roppener Fasnacht

Faschingssonntag in Igls

Auch in Igls wird am Sonntag der Fasching gefeiert. Ab 13.30 Uhr beginnt der fröhliche Umzug vom dortigen Sparmarkt bis ins Dorfzentrum – begleitet von der Stadtmusikkapelle Igls-Vill. Maskierte Familien und Gruppen sind herzlich eingeladen mitzumarschieren. Danach sorgt eine Aufführung der Huttler und der Garde im alten Schulgarten für Stimmung.

TT-Kindereisfest

Beim TT-Kindereisfest geht´s auch dieses Jahr wieder bunt her: Die Life-Radio-Disco sorgt bei freiem Eintritt für die passende Musik, die Kinder können sich in der Hüpfburg austoben. Ein Highlight ist die Airbrush-Tattoo-Station und auch geschminkt wird wieder, bis alle Kinderwünsche erfüllt sind – egal ob Tiger, Schmetterling oder Harry Potter. Die einfallsreichsten und schönsten selbstgemachten Kostüme werden bei der Prämierung ausgezeichnet.

Ein eisiges Vergnügen: Das TT-Kindereisfest am Sonntag. © Böhm Thomas