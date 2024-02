20-Jähriger bei Frontal-Zusammenstoß mit Lkw auf Fernpassstraße schwer verletzt

Nassereith – Gegen 7 Uhr ereignete sich am Freitag auf der Fernpassstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war vom Fernpass in Richtung Nassereith unterwegs, als er im Bereich des See-Eck-Tunnels in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrspur abkam. Nahezu frontal stieß er auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.