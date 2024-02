Gekrönte Häupter, strahlende Gesichter: Tirolerin debütierte durch Glück am Opernball

Die 23-jährige Innsbruckerin Timna Pichler debütierte heuer am Opernball. 30 Jahre vorher hatte Heidi Hölzl dort ihren großen Auftritt. Ihre Tiaras halten beide als bleibende Erinnerung in Ehren.

Wien, Innsbruck, Wattens – 1,5 Millionen Zuseher, 5100 Gäste blickten gespannt auf den Auftritt der Debütanten-Paare am Donnerstagabend in der Wiener Staatsoper. Dass so viele Augen auf sie gerichtet waren, sei ihr zum Glück nicht bewusst gewesen, sagt Timna Pichler im Nachhinein. Die Nervosität sei so schon groß genug gewesen. Die 23-jährige Innsbruckerin eröffnete dieses Jahr mit 143 anderen Paaren den Opernball.