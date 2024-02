Neue EU-Schuldenregeln beschlussreif

In der EU gibt es eine Einigung auf neue Regeln für Haushaltsdefizite und Staatsschulden. Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedstaaten schlossen in der Nacht auf Samstag lange Verhandlungen erfolgreich ab. Die Einigung werde den Stabilitäts- und Wachstumspakt erheblich verbessern und wirksame und anwendbare Regeln für alle EU-Länder gewährleisten, erklärte der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem im Namen der belgischen Ratspräsidentschaft.

"Die neuen Fiskalregeln sind entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas und konnten nun die nächste Hürde nehmen. Nur ein finanziell stabiles Europa ist ein starkes Europa", reagierte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Samstag. "Wichtig war uns, dass das neue Regelwerk auch nach Verhandlungen mit dem Parlament sicherstellt, dass wir in Europa ambitionierte Schuldenabbaupfade verfolgen und nachhaltige Budgets erstellen müssen. Denn es braucht durchsetzbare, klare und messbare Schuldenregeln damit die Europäische Union auch in Zukunft stark und krisenresilient ist", sagte Brunner.