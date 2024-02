Mopedfahrerin (15) stieß an Kreuzung in Strass mit Auto zusammen

Strass im Zillertal – Eine 15-jährige Mopedfahrerin wurde am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Strass verletzt. Die Jugendliche fuhr gegen 19 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Schwaz. An der Kreuzung mit der Achenseestraße (B181) kam es aus laut Polizei zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, das nach links in Richtung Kufstein abbiegen wollte.