Großeinsatz bei Brand in St. Johann: Bewohner gerettet, Katze starb

St. Johann in Tirol – Die Feuerwehr wurde Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Johann alarmiert. Zwei Bewohner bemerkten gegen 20.25 Uhr drei explosionsartige Geräusche aus einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung und nahmen eine Rauchentwicklung wahr. „Daraufhin evakuierten die Männer alle anwesenden Bewohner aus dem Gebäude“, teilte die Polizei mit.