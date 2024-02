Gut zu wissen: So kommt man mit Kindern entspannt am Urlaubsziel an

Staus und Verzögerungen auf den Straßen sind beim Start in die Semesterferien vorprogrammiert. Die Anreise zum Skiurlaub kann vor allem für Familien mit Kindern ganz schön nervenaufreibend und stressig sein. Lange Autofahrten sollten daher gut vorbereitet sein.

Vor allem bei Kleinkindern sollte der Reisestart im Idealfall auf deren Biorhythmus abgestimmt werden. Wenn die Kleinen schlafen, können größere Etappen in aller Ruhe bewältigt werden.

Um sowohl Kinder als auch Fahrerin oder Fahrer nicht zu überfordern, sollten vor allem bei längeren Fahrten Zwischenstopps eingelegt werden. Die Pausen bieten eine Möglichkeit zur Bewegung an der frischen Luft oder zur Besichtigung von Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Für Kinder wirkt so die lange Fahrt viel kürzer. Die Erwachsenen können in den Pausen entspannen und mit guter Aufmerksamkeit wieder weiterfahren.