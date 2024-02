AktivistInnen der Letzten Generation blockierten zu Ferienbeginn die Fernpassstraße

„Festgeklebt am Fernpass – Wir fordern bessere Öffis, wie vom Klimarat empfohlen“, teilte die Letzte Generation zeitgleich mit dem Protest mit. „Wir wollen niemanden auf dem Weg in die wohlverdiente Erholung stören, aber wir müssen. Die Klimakatastrophe eskaliert und anstatt Gegenmaßnahmen zu ergreifen, feiert unser Kanzler auf Bällen die Nächte durch!“, wird Pressesprecherin Marina Hagen-Canaval in der Aussendung zitiert. (TT.com)