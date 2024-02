Dammsystem MOSE rettet Karneval in Venedig

Venedig – Die Behörden in Venedig haben am Samstag die Aktivierung des Dammsystems MOSE beschlossen, um die Lagunenstadt vor einer Überflutung zu schützen. Der Pegel erreichte wegen des Schirokko-Windes einen Stand von etwa 110 Zentimetern über dem Normalstand, wie die Gemeinde mitteilte. Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune sollen den Stadtkern in den letzten Faschingstagen vor Überschwemmungen schützen.