Schwaz drehte Partie in Linz zum nächsten Sieg

Tabellenführer Schwaz setzte sich in der HLA beim HC Linz nach hartem Kampf am Ende mit 33:27 durch.

Linz – Am Rande einer Niederlage kämpften sich die Schwazer am Samstagabend in der Handball League Austria (HLA) in beeindruckender Manier zurück. Im Gastspiel beim HC Linz lagen die Silberstädter lange Zeit zurück, ehe sie in der Schlussphase noch einmal aufdrehten und ihre momentan starke Form unter Beweis stellten.