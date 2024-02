Diebe stahlen drei Paar Ski in Berwang: Vierstelliger Schaden

Drei Wintersportler stellten ihre Ski an einem öffentlichen Skiständer ab. Als sie zurückkamen, bemerkten sie den Diebstahl.

Berwang – Die Polizei Bichlbach ist auf der Suche nach Skidieben. Am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr wurden in Berwang hinter der Skischule drei Paar Ski gestohlen. Die Besitzer – Niederländer und Belgier – hatten sie in einem öffentlichen Skiständer abgestellt.